ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಕ್ಕೇರಿಕೆ; ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿರುವಾಗ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
Published : April 17, 2026 at 1:59 PM IST
ಹಾಸನ(ಬೇಲೂರು): ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೇಲೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿಯ ತಾಯಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತೇಜಸ್ವಿನಿಯ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕಲಡೋನ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ 22 ಭಕ್ತರಿದ್ದ ವಾಹನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು.
"ಚಾಲಕ ಸುನಿಲ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ. ವಾಹನ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾದ ಅಪಘಾತದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಾನು ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಬದುಕುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹಗಳ ರವಾನೆ: ಕುಮಾರ್(51) ಸುನಿಲ್(27) ಲೋಲಾಕ್ಷಿ(38) ವೀಣಾ(25) ನಿಶಿತ @ಬೆಳ್ಳಿ (3) ಜಯಮ್ಮ( 61) ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ (16) ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಇಂದು ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ: ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಯಗಚಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎರಡನೇ ಪಯಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ದುರಂತ.
ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಶಾಸಕ: "ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬಸಮೇತರಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಮೃತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
