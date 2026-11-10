ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್: 10 ಲಕ್ಷ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಎಲ್ವಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 8:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹಳೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮದ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ವಿನಾಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಒಡನಾಟದ ದಾರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೂರಾರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ವಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ವೇ ಲೀವ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ, ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ವೇ ಲೀವ್ ನೀತಿಯ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ಪ್ರವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ನೀಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು 8 ವಾರ ಗಡುವು: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕಾರಣ ಸಹಿತ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 40 ಅಡಿ (ಸುಮಾರು 12.2 ಮೀಟರ್) ಅಗಲದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಂಟು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ವೇ ಲೀವ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರ ಕಂಪನಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕೋರಿರುವ 11.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕಟ್ಟಡ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬಾಡಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾದಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಕಂಪನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರಕ್ಕಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಎಲ್ವಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವಿತ್ತು. ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮುಂಭಾಗದ 152 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನೀತಿಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಗಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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