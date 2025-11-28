ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕಿರಲಿದೆ : ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ವೃದ್ದರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ(ಎಸಿ ಕೋರ್ಟ್) ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಎಸಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಳ್ಲಾರಿಯ ನಿವಾಸಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಅವರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಥಾವ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಮ್ತೋಲಾ ದೇವಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಎಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸೌಮ್ಯಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರತ್ನಕುಮಾರಿ, ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಸೌಮ್ಯ(ಸೊಸೆ) ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಸೌಮ್ಯ ಗಂಡ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರತ್ನಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರತ್ನ ಕುಮಾರಿ ಎಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡನೇ ಸೊಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನಿಡಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ದಾನ ಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೌಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮನೆ ಆವರಣದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರತ್ನಾಕುಮಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು. ರತ್ನಾಕುಮಾರಿ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪತಿ ಮೃತರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು(ಸೌಮ್ಯಾ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ವೃದ್ಧರ ಮನೆಯಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಹೊರ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.