ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ನಿವೃತ್ತಿ: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತೆ!
ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ ತಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಸಹಾಯ, ನೆರವು ನೀಡಿದವರನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದು. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಕನಕಗಿರಿ.
Published : April 15, 2026 at 6:50 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ ತಮ್ಮ ಗತಕಾಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತವರನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಟೆಂಡರ್. ಅವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ. ಅದೇ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ತಂದೆ - ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಹೌದು, ಈ ಹಿಂದೆ ತಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾನ(ಅಟೆಂಡರ್) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ದೂರದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರಿನಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿಗೆ ಬಂದರು. ಜವಾನನ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ಹಿರಿಯನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಳಜಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆದಿದೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕನಕಗಿರಿಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಹೀಂಸಾಬ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜವಾನನಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ತಂದೆ - ಮಗಳ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತೆಯಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ರಹೀಂಸಾಬ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆ ಕಾಳಜಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಅವರು, `ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಹೀಂಸಾಬ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಕನಕಗಿರಿಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಹೀಂಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಿಳ್ಕೋಡುಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರಣ್ಣ ನಕ್ರಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
