ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 'ಎಬಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ'
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಗ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : November 23, 2025 at 3:54 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 4:06 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತೀ ನಗರ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಳಗಾಗುವವರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲವೇ ವಯೋವೃದ್ದರು.
ನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದುಂಟು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಗ್ 'ಅನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಿಪಿಎಸ್ ಲೋಕೇಷನ್ ಇರುವ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ತುಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಗಾದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಗಮನಿಸಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರ್ ಎನ್ನುವ ಎನ್ಜಿಓದವರು ಡಾಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ 1,650 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಬೆದೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಗಂಡು ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ, ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೂ 6 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 12 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಎಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದೆ, ರೇಬಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರೇಬಿಸ್ ನಾಯಿಯ ಲಕ್ಷಣ:
- ರೇಬಿಸ್ ಇರುವ ನಾಯಿ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕಚ್ಚುವುದು ಅದರ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದು ದಯಾಮರಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಎಬಿಸಿ 'ಅನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೇಬಿಸ್, ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಬಿಸಿ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಬಲ್ಲವು'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರೇಖಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಯಾವುದೇ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ನಾಯಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಅಂದಾಜು 12 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ 35 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು 5,400 ರಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳ ಸಂತನಾಹರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 3 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನ: "ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆಯೊ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ಮೂರು ದಿನ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ರೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ನೀಡಿ, ನಿಗಾದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರುವ ಗುರುತಿಗೆ ನಾಯಿಯ ಕಿವಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕ್ರೋಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆದೆ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ರೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಕಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಾವೂರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಮಕ್ಕಳೇ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಶು ವೈದ್ಯರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟಬಾರದು, ತಕ್ಷಣ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, ಮೂರನೇ ದಿನ, ಏಳನೇ ದಿನ, 21ನೇ ದಿನ, 28ನೇ ದಿನ ಹಾಗೂ 90ನೇ ದಿನ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯವಾಗಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೊಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
