'ಆಯಾ ರಾಮ್ ಗಯಾ ರಾಮ್ ರಾಜಕೀಯ': AAP​ ಸಂಸದರ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಪಕ್ಷಾಂತರದಿಂದ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (ETV Bharat)
Published : April 25, 2026 at 11:00 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇತರರು (ETV Bharat)

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಇದ್ದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇತರರು (ETV Bharat)

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಸುಮಾರು 70 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೋಲಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮತದಾರರ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಆಯಾ ರಾಮ್ ಗಯಾ ರಾಮ್': ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇದು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ರಾಜಕೀಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ 'ಆಯಾ ರಾಮ್ ಗಯಾ ರಾಮ್' ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇತರರು (ETV Bharat)

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಾಕ್ಸಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವಿವಾದ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳದಿರುವುದು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

