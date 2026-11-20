ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court On Aadhaar card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಖಚಿತ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 2:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು 26,73,100 ರೂ.ಯಿಂದ 28,68,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಳ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪೀಠ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಖಚಿತ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಂತಹ ಬೇರೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿರುವ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮೃತರ ವಯಸ್ಸು 32 ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 28,68,000 ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,95,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ. 6ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಮೃತ ಶರೀಫ್ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನವಿಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕಾರು ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಶರೀಫ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಮೃತರ ವಯಸ್ಸನ್ನು 36 ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಟ್ಟು 26,73,100 ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತರ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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