ಮೈಸೂರು: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಜೀಬ್ರಾ 'ಪ್ರಾಚಿ' ಸಾವು

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಜೀಬ್ರಾ 'ಪ್ರಾಚಿ' ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ.

ಜೀಬ್ರಾ ಮರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀಬ್ರಾ 'ಪ್ರಾಚಿ' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 8, 2026 at 10:52 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ 'ಪ್ರಾಚಿ' ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಜೀಬ್ರಾ ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೀಬ್ರಾಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಾಚಿಯನ್ನು 2018ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ರಾಮತ್ ಗ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೀಬ್ರಾ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇನ್ಟ್ಸಿನಲ್ ಅಬ್​ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (Intestinal obstruction) ನಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಚಿ ಜೀಬ್ರಾದ ಮರಿ (ETV Bharat)

ಈ ಜೀಬ್ರಾ ಮೈಸೂರು ಮೈಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ಸಾವಿಗೆ ಮೃಗಾಲಯವು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ಜಿರಾಫೆ ಸಾವು: ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಯುವರಾಜ ಜಿರಾಫೆಯು ವಯೋಸಹಜದಿಂದ ಜ.28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1987ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ತರಲಾದ ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಹನಿ ಜಿರೊಗಳಿಗೆ 9ನೇ ಮರಿಯಾಗಿ 2001ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಯುವರಾಜ ಜಿರಾಫೆ ಜನಿಸಿತ್ತು. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಬದುಕಿತ್ತು.

ಹನಿ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಜಿರಾಫೆಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ, ಚಾಮರಾಜ, ನರಸಿಂಹರಾಜ, ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ ಜಿರಾಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಜಿರಾಫೆ ಯುವರಾಜವಾಗಿದೆ. ಯುವರಾಜ ಜಿರಾಫೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಮೃಸೂರು ಮೃಗಾಲಯವು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಯುವರಾಜನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಯುವರಾಜ ಜಿರಾಫೆಗೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯುವರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಲ್ಲು, ವಿವಿಧ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಬರ್ತ್​ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕಾಡಾನೆ ಸಾವು: ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಾಡಾನೆ ಸಾವು (ETV Bharat)

ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ತರ್ ಅವರು, ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಲೀಸ್​​ಗೆ (ಗುತ್ತಿಗೆ) ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯೊಂದು ಜಮೀನಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಜಿ.ಐ.ವೈರ್ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ ಬೇಲಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕಾಡಾನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಕೊಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಶಾಖಾ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಕಾಡಾನೆಯು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಹೊಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾಕಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ತರ್ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 1972ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

