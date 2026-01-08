ರೈಲು ಹರಿದು ಕೈ ಕಟ್ ಆದರೂ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದ ಯುವಕ

ETV Bharat / state

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 8, 2026 at 8:12 AM IST

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹರಿದು ಕೈ ಕಟ್ ಆದರೂ ಅದರ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ದಿಲೀಪ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಹರಿದು ಈತನ ಎಡಗೈ ಕಟ್ಟ ಆಗಿದೆ.

ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆಂಬ್ಯುಲನ್ಸ್​ ಹತ್ತಲು ಕಿರಿಕ್: ಕೈ ಕಟ್ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್​ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಆತನನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಆತ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಆಂಬ್ಯುಲನ್ಸ್​ನಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ, ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಂಬ್ಯುಲನ್ಸ್​ ಹತ್ತಿಸಿದರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಕೈಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಂಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

