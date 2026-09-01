ಗಂಗಾವತಿ: ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟವರ್ ಏರಿದ ಯುವಕ!
ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಟವರ್ ಏರಿದ ಘಟನೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 1:34 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಟವರ್ ಏರಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವರನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇರಬೇಕು, ಟವರ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಯುವಕ ಟವರ್ ತುದಿಯಿಂದ ಕೂಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. 'ನಾನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆತನ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟವರ್ ಇಳಿಯಲು ಒಪ್ಪದ ಯುವಕ, ಟವರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಕೆಲಕಾಲ ಮಲಗಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯುವಕ ಟವರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟವರ್ ಕೆಳಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಯಚೂರಲ್ಲೂ ಟವರ್ ಏರಿದ್ದ: ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುವಕ, ಅಪರಿಚಿತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಯಾರು ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಪರಿಚಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಯುವಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಟವರ್ ಏರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
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