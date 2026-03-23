ETV Bharat / state

ಗಂಗಾವತಿ: ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಎರಡು ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಯುವತಿ ಸಾವು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಆಟೋಗಳು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 23, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಎರಡು ಆಟೋಗಳು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 24 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದ ಘಟನೆ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಸಮೀಪ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ಕೀಡಾದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹೆಬೂಬನಗರದ ಝಂಡಾಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ (24) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಆಯೇಶಾ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಯಾಜ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಕ್ಕ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಮಹೆಬೂಬನಗರದ ಝಂಡಾಕಟ್ಟಿಯ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಉಸುಗಿನಬಂಡಿ ದಾವಲಸಾಬ, ರಾಜಾಸಾಬ್​ ಎಂಬುವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಜಾಬೀ, ಮಹಾಬೀ, ಮುಜ್ನಿ, ಸುಮಯಾ, ಆಯೇಷಾ ಬೇಗಂ, ರಂಜಾನ್ ಬೀ, ಸಾಜೀಯಾ, ರಹೇಮತ್ ಬಿ, ಮಹೇಬೂಬಿ, ತಾಹೇರಾ, ಮಹೆಬೂಬ ರಸೂಲಸಾಬ, ಖಾಸೀಂಸಾಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಹಿರೇಭೀಮಪ್ಪ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೂ ಮುಡಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದರು: ಮುಸ್ಲಿಂರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ರಂಜಾನ್​ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾ ಆಚರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧು-ಬಳಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಎರಡು ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿನ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದಿನ ಆಟೋಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ಆಟೋಗಳು ಪಕ್ಕದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುನವಳ್ಳಿ ನೆರವು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಾವತಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು.

TAGGED:

GANGAVATHI AUTO ACCIDENT
KOPPAL
ಗಂಗಾವತಿ ಆಟೋ ಅಪಘಾತ
DEATH
WOMAN DIED IN ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.