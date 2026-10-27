ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ : ಮಾದರಿಯಾದ ಯುವಕ
ದೈಹಿಕ ವಿಕಲತೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಒಡಿಶಾದ ಯುವಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಪಿ.
Published : October 27, 2026 at 11:46 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುವ ವಾಹನಗಳು, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ನಡುವೆ, ಜೀವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಲೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕನಾಗಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದ ರಾಯಗಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲದ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗರಡಿಯಾ, ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯತೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಮೊಟೋ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ತಪ್ಪದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ''ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
12 ತಾಸು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿ ಕಾಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಇವರ ದಿನಚರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವರು, ''ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಂಪನಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಪರಿಚಿತರಾದರೂ ನನಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಕಲಚೇತನ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಧನೆ: ಕೇವಲ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
''ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ'' ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗಟ್ಟಿತನದ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, "ಪ್ರತೀ ಜೀವವೂ ಅಮೂಲ್ಯ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲಾದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ 4,702 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ 836 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 4,111 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಭವಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಮೃತಪಡುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಅಧಿಕ ಎಂದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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