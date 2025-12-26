10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿ 'ತುಳುವರ್ಸ್' ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಯುವಕ: 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್; ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವು
ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರುವ ಸಚಿನ್ ಎಂಬವರು 'ತುಳುವರ್ಸ್' ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 4:24 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಯುವಕ ಸಚಿನ್, ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವನ್ನು ಪರಭಾಷಿಕರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ತುಳುವರ್ಸ್' ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence) ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಈ ಆ್ಯಪ್ ರಚಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಎಡಪದವು ಪ್ರದೇಶದ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿನಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಸಚಿನ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್. 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಇವರು, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ತುಳುವರ್ಸ್' ಆ್ಯಪ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಅನುವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ತುಳುಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ 9 ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
- ಸಮಗ್ರ ನಿಘಂಟು: ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಆಹಾರ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೇರಿ 22 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ತುಳು ಪದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು.
- ತ್ರಿಭಾಷಾ ಲಿಪಿ: ತುಳು ಲಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ. ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ತುಳು ಕಲಿಯಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
- ಬಳಕೆದಾರರ ಕೊಡುಗೆ: ಹೊಸ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರೇ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳು, ಕ್ಲಾಡ್ (ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್), ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ (Perplexity), ಜೆಮಿನಿ ಮುಂತಾದ ಎಐ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಲು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಛಲ ಬಿಡದ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ) ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ನಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿನ್, "ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳುವೇತರರು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಆ್ಯಪ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಎಐ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಡ್ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ತುಳುವರ್ಸ್' ಆ್ಯಪ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತುಳು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
