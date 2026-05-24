ಐಟಿಐ ಓದುತ್ತಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಯುವಕ: 4 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 - 50 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುವಂಗಿ ಮೂಲದ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕ TVS XL 100 ವಾಹನವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 24, 2026 at 2:23 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಐಟಿಐನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ TVS XL 100 ವಾಹನವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತುಡಿತ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುವಂಗಿ ಮೂಲದ ಸುನೀಲ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುನೀಲ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಆತ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ TVS XL 100 ವಾಹನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಜನರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸುನೀಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ವಾಹನ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ವಾಹನದಲ್ಲಿ 750 ವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್, 48 ವೋಲ್ಟ್ 30Ah ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 48 ವೋಲ್ಟ್ 10 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜೊತೆಗೆ 1000 ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಾಹನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
'ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ ನಾವೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಅದೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿತ್ತು. ಐಟಿಐಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ನಾನು ಹೊರಗೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು' ಎಂದರು.
'ಇದು ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 45 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಇದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ನಾವು ನಿನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇವಿ ಬೈಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗಾಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಈ ಯುವಕನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಸುನೀಲ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬೈಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಲು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಡಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಸುನೀಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ 100 ಬೈಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನ್ ಕಳಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಯುವಕ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಏಕಲವ್ಯನ ರೀತಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಐಟಿಐ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನತೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಯುವಕನ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಯುವಕ ಮಾಡಲಿ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ 45 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಇವಿ ಬೈಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡಲೇ ಗುರುತಿಸಿ, ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈತನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗೌರವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
