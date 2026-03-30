ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: 50 ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೃತದೇಹ ಹೊರತೆಗೆದ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ

ಭದ್ರ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು 50 ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಳುಗು ತಜ್ಞ ಈಶ್ವರ್​ ಮಲ್ಪೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೃತ ಯುವಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 7:29 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ 26 ವರ್ಷದ ವಿನಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೃತ ಯುವಕ. ಭೋಪಾಲ್‌ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ವೈಸ‌ರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞ ಮಲ್ಪೆ ಈಶ್ವರ್​​ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಶವವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞ ಈಶ್ವರ್​ ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾವಿಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಭದ್ರ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ನವೀನ್​​ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ದೇಹ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ 50 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನನಗೂ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ರಭಸದ ನೀರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಜಬೇಕಾದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಳಿಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ದಿಂಡು ನುಂಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಸಾವು

ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ದಿಂಡು ‌ನುಂಗಿದ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನ ಮಗು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ದಿಂಡು ‌ನುಂಗಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

