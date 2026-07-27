ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 4 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ: ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಮಹಿಳೆ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 4 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 27, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 8:10 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ತೊಲೆ (40 ಗ್ರಾಂ) ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಸರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ಅವರು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ತಾಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾದವರು. ನಗರದ ಡಾಲರ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಮೀಪ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಚೀಲವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ತೊಲೆ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಚೈನ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಯಾವುದೇ ವಿಳಾಸ ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಚೀಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೊನೆಗೆ ಒಡವೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ವಸಂತ್ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಕಳೆದುಹೋದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಡವೆ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೌರವ: ನಾಲ್ಕು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಮರಳಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವಾರಸುದಾರರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ಅವರ ನಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ