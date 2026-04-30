ಗಾಳಿಮಳೆಗೆ ತುಂಡಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ: ಬಾಗಿಲು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 8:49 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರತ್ನಮ್ಮ (43) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯೊಂದು ತುಂಡಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಚಾಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡಲೇ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಲಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತಳ ಶವದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ತಾಯಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು (ಚಿಂತಾಮಣಿ) : ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮುರಗಮಲ್ಲಾದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ತಾಯಿಯೋರ್ವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಮುರಗಮಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾವಾಜಾನ್ ದರ್ಗಾದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಕೆರೆಯ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಆಳ ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿ ತಬಾಸುಂ ಖಾನಂ (24) ಅವರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ಅಳಿಯ ಸೈಯದ್ ಆಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವುಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಆಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಬಾಸುಂ ಖಾನಂ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಮಗೆ ಈಜು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಕೆರೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮೃತಳ ಶವವನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಾನಂ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಂಚರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಶವದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
