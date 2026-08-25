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ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪ್ರಸ್ತುತದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಂದೆ - ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪತಿಯ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ - ಮಾವಂದಿರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 9:37 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ನಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯಾದವರು ಪತಿಯ ಮೆನೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಕವಾದವರಲ್ಲ. ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಪತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 9 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಕೋರಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಚಿಲ್ಲಕೂರು ಸುಮಲತಾ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಪತ್ನಿಯು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲ. ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಯನ ಮೇಲಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಗಂಡನ ಇಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಾದವರ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯು ಅಸಮಾನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಹಸವು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪತಿಯ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ 9 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂ.ಗಳಾಗಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ 150 ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜಿದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ, ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿನಾಕಾರಣ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ಪತ್ನಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಿಚ್ಚೇದನ ಕೋರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡುವೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪತ್ನಿಗೆ 5,000 ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪುತ್ರಿಗೆ 4,000 ಮಾಸಿಕ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪತ್ನಿ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರಿದ್ದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರಾಕರಣೆ

TAGGED:

HIGH COURT ON ALIMONY
WIFE DUTY
ಮಾಸಿಕ ಜೀವನಾಂಶ
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HIGH COURT

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