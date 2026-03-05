ETV Bharat / state

ಮದುವೆಯಾದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತಿ ಮರಣ: ಕೈ ಹಿಡಿದ ಚಟ್ನಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮ; 1 ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದೂವರೇ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ದುಡಿಮೆ!

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿಯೇ ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಇಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸದಾನಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 4:47 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​ ಪಾಟೀಲ್​

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು, ತನ್ನ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಅದು. ಆದರೆ, ಈ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುರುವಾದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದೂವರೇ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದುಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ಯ ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಓರ್ವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕಿ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸದಾನಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಎಂಬ 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಫುಡ್ಸ್​​​​​​​​ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು ನೀಡಿದ ಧೈರ್ಯ ಇಂದು ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿಸಿದೆ‌.

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಮಹಿಳೆ. (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು...!: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿಯೇ ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ‌ ಖರೀದಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಪಡ್ಡು, ದೋಸೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಚೂಡಾ, ಚಟ್ನಿ, ಉಂಡಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಓಡಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಇಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಮದುವೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಳಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಚಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ತವರು. ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಾ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಎ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿವರೆಗೆ ಓದಿದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಅವರ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ರೋಡ್​​​ ನಿವಾಸಿ ಸದಾನಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಎಂಬವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಆದ ಕೇವಲ‌ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ರೀತಿ ಕುಳಿತರೇ ಹೇಗೆ..? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸು, ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಮರೆಯುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು, ಅತ್ತಿಗೆಯರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ‌ ಅವರು ವೃತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿದರು.

15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ. (ETV Bharat)

ಏನೇನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ..?: ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಗುರೇಳ್ಳ ಹಿಂಡಿ, ಅಗಸಿ ಹಿಂಡಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ರೌಂಡ್ ಚಕ್ಕಲಿ, ಕೆಂಪು ಚೂಡಾ, ಕಚ್ಚಾ ಚೂಡಾ, ತುಕಡಾ ಚಕಲಿ, ಶೇವ್, ಕೋಡುಬಳೆ, ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಶೇವ್, ಸುರುಳಿ ಹೋಳಿಗೆ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ, ಚಿರೋಟಿ, ಶಂಕರಪಾಳಿ, ಚವಡೆ ಸೇರಿ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲಾಡುಗಳು: ಬೇಸನ್ ಲಾಡು, ಹೆಸರು ಲಾಡು, ಗೋಧಿ ಲಾಡು, ಲಡಗಿ ಲಾಡು, ಮೋತಿಚೂರ ಲಾಡು, ರಾಜಗಿರಿ ಲಾಡು, ರವಾ ಲಾಡು.

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ: ಮಾವು, ಲಿಂಬು, ಮಾಂಗನಿ, ಕವಳಿಕಾಯಿ, ಮೆಕ್ಕಿಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಂದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: "ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಬಾಂಬೆ, ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾ, ಓಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸರಸ್ ಮೇಳ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ ಸ್ಟಾಲ್​ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಭಾರತದ ಜನರು ಸವಿದು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನ, ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ. ಇವರ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ 2019ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸದಾನಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ (ETV Bharat)

ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ, "ನಾನು ಗಂಡನ‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ. ನನ್ನಂತೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಸರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ 8 ಮಹಿಳೆಯರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 7 ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಮದುವೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ 40ಕ್ಕೂ‌ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧವೆಯರು ಎಂದರೆ ಈಗಲೂ ಜನರು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಊಟ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಕೀಳರಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಇವರ ಉ.ಕ.ಶೈಲಿ ಊಟ ಇಷ್ಟ: "ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 70 ಸಾವಿರ ಸಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ ಮಾದಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಗುರೆಳ್ಳು-ಅಗಸಿ ಹಿಂಡಿ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಲಾ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಚಕ್ಕಲಿ, ಚೂಡಾ ತಲಾ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ನಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಎಣ್ಣಗಾಯಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದ ಸಚಿವರಾದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರನಟಿಯರಾದ ಉಮಾಶ್ರೀ, ಜಯಾಮಾಲಾ ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಿನಿಸು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈ ಸೇರಿ‌ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವರ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜಗಿರಿ ಲಾಡುವರೆಗೆ ಇದೆ ಬೇಡಿಕೆ. (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ: "ಅಣ್ಣ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಹೇಶ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದೂವರೇ ಕೋಟಿವರೆಗೂ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸಗಾರರ ವೇತನ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೇ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಂದಿರುವ ಸಂತೃಪ್ತಿ‌ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಂ ನಮಗೆ ತಾಯಿ‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗಪ್ಪ ಸದಾವರ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತೀರಿಕೊಂಡು 18 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ನೇಕಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಂದ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಂ ಅವರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಮನೆಯವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವೇತನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇದ್ದೆ, ಆಗ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು‌.

ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟ ತಾಯಿ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮದುವೆ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಅವಳು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಆದಳು. ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ‌ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಟ್ನಿ, ಮಾದಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಕೆಲಸ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು‌.

