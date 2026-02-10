ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿವಾಹ: ತಬ್ಬಲಿ ಮಗನಿಗೆ ತಾವೇ ಹೆಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ
Published : February 10, 2026 at 9:05 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಇಬ್ಬರು ತಬ್ಬಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ, ಇಂದು ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬನ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಪತಿಯಾದ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಾಯಿಕವಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೂರ್ ಜಾನ್ ನಾಯಿಕವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಕಾಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಾ ದಂಪತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಾವೇ ಮುಂದು ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೆಹಬೂಬ್ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಯ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಶೈಲಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಹಲೋಕ ತೊರೆದಿದ್ದಳು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಶೈಲಾ ಅವರ ಆರೈಕೆ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಂಧು ಬಳಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶೈಲಾ, ತಾನು ಸತ್ತರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗಿದ ನೂರ್ ಜಾನ್, ಮುಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಶೈಲಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಸೋಮಶೇಖರನಿಗೆ 4 ವರ್ಷ, ಸಹೋದರ ವಸಂತನಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ.
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ವಸಂತನನ್ನು ಈವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಇಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸೋಮಶೇಖರನಿಗೆ ತಾವೇ ಹೆಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮದುಮಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ನಾನಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಇದೇ ಕುಟುಂಬ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದವರು) ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದವರು) ಅಂತಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ತಬ್ಬಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಈ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಸಂಗತಿ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ನೊಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ-ಮಮ್ಮಿ ತೀರಿಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಊಟ-ವಸತಿ, ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದ ಭಾಗ್ಯ'' ಎಂದರು.
''ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ತಾವೇ ಮುಂದು ನಿಂತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಓಡಾಡಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ನೂರ್ ಜಾನ್ ದಂಪತಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ಒಬ್ಬಳು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಯಾರೂ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಮನೆತರಹ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನೂರ್ ಜಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರನ ತಾಯಿ ಶೈಲಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಬ್ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ನಾನು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಕುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮದ ತೊಡಕುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಗ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಂತೆ ಸೋಮಶೇಖರನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನೇ ಅವನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು'' ಅಂತ ಸಾಕು ತಾಯಿ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಭಾವುಕರಾದರು.
