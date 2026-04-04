ಹಡೀಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳೂರು ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Farmer Jobed Ali
ರೈತ ಜೋಬೇದ್ ಆಲಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 4:10 PM IST

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡದೆ ಹಡೀಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿ, ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುರುಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಡೀಲು ಬಿದ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಗದ್ದೆಗಳ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕೃಷಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಜೋಬೇದ್ ಆಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಭತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವಿಧದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರೈತ ಜೋಬೇದ್ ಆಲಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ರಿಂದ 40 ಜನರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ರೈತ ಜೋಬೇದ್ ಆಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಹಲವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಂತ್ರದಿಂದ ರೈತರು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಹಡೀಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಗೆ ತಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೆಲಸ ಕಸಿದ ಕೋವಿಡ್, ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ: ಇದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್​​ನ 'ಕೃಷಿ'ಗಾಥೆ

