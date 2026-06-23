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ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು, ಜಪಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆ: ಕರಾವಳಿ ಹೈದನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯಾನ

ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸಕುರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

KARWAR JAPAN FELICITATES AKASH KANNADA MEDIUM STUDENT IN JAPAN ಕರಾವಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಸನ್ಮಾನ UTTARA KANNADA STUDENT
ಆಕಾಶ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 9:35 AM IST

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ಕಾರವಾರ: ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಭಾಷೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್ ಹರಿಕಂತ್ರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸಕುರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ಅಡಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹ್ವಾನದಂತೆ ಆಕಾಶ್, ಜಪಾನ್​ಗೆ ತೆರಳಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಪ್ರತಿಭೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಮಟಾ ನೆಲ್ಲಿಕೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹನುಮಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು. 1 ರಿಂದ 7 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಕಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 8 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬರ್ಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (NMMS) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 621 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯೇ ಅವರೀಗ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ದಾರಿಯಾಯಿತು.

ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳು: ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 23 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್, ಜಪಾನ್‌ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ರಿಕೆನ್ (RIKEN) ಮತ್ತು ಮಿರಾಕನ್ (Miraikan) ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಳಸುವೆ!: ಜಪಾನ್ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ನನ್ನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್ ಹರಿಕಂತ್ರ.

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

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JAPAN FELICITATES AKASH
KANNADA MEDIUM STUDENT IN JAPAN
ಕರಾವಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಸನ್ಮಾನ
UTTARA KANNADA STUDENT

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