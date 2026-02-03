ಕಾರವಾರದ ಮಾಜಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಸೂಜಿ ಜಾತ್ರೆ': ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆ ಪುನವ್!
ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಕುಲದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಪೋಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : February 3, 2026 at 12:57 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮವೊಂದು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರವಾರದ ಗೋವಾ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಮಾರ್ಕೆ ಪುನವ್' (ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ) ಜಾತ್ರೆಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಏನಿದು ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಚರಣೆಯೆಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚುವುದು. ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳಾದ ದಾಡ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಕುಲದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಪೋಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿಗೆ 'ದೀವಜ್ ದೀಪ' ಹರಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಶ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'ಯೊ ಬಂಡಿ ಯೊ' ಘೋಷಣೆಗಳ ಅಬ್ಬರ: ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ದೇವರ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ "ಯೊ ಬಂಡಿ ಯೊ" ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂಡಿ ಎಳೆದರು.
"ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸೂಜಿ ಪೋಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೀವಜ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಗುರವ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಡಿ ಮೀರಿದ ಭಕ್ತಿ: ಕಾರವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಮಾಜಾಳಿಯ ಈ ಆಚರಣೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಕುಲಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಕ್ತೆ ಪೂಜಾ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಾಜಾಳಿಯ ಮಾರ್ಕೆ ಪುನವ್ ಜಾತ್ರೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಘ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂತು ಭಕ್ತ ಸಾಗರ