ETV Bharat / state

ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ: ಕೆಲ‌ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್

ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮರವೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

A TREE FALLS ON CAR
ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್​ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮರವೊಂದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ‌ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ‌ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯ 12ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್​ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ‌ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗದೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌

ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟಂಬದವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ‌ಕಾಲ ಸಂಚಾರ್ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗುಂಬೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಮರವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಆರಗದ ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ‌ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಬರಿಗೆ ಒಳಗಾದ್ವಿ‌. ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜು‌ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.‌ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಲಕಿ, ಸಾಕು ನಾಯಿ ಶವ ಪತ್ತೆ

TAGGED:

CAR DAMAGE
SHIVAMOGGA
ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ
A TREE FALLS ON CAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.