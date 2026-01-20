ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು!
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : January 20, 2026 at 2:09 PM IST
ವರದಿ : ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ತಲೆ ಬಾಚಿ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ, ಹಣೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು, ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಮಂದಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಜೆಸಿಐ, ಸ್ವಸ್ತ ಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಜನರಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಮರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 10 ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಲವರು ಮರಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ, ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ, ಮರದ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಹೂಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಎಂಬಂತೆ ಮರದ ರೆಂಬೆಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳೆಯರು- ಯುವತಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು : ಈ ಕುರಿತು ವೃಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಸೌಮ್ಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಕೂಡಾ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತೆ, ದೇವರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
