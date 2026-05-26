ಕಾರವಾರ: ಪ್ರವಾಸದ ಮೋಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗ ನೀರುಪಾಲು!
ಯುವಕ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
Published : May 26, 2026 at 5:50 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಪ್ರವಾಸದ ಮೋಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಯುವ ಪ್ರವಾಸಿಗನೊಬ್ಬ ಸಮುದ್ರದ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓಂ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶವಂತಕುಮಾರ ಆನಂದ್ (24) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಶವಂತಕುಮಾರ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓಂ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ತಂಡ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಶವಂತಕುಮಾರ ಈಜಲು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಸುಳಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆತ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತ: ನೀರಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಯುವಕನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೋಕರ್ಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ: ಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕುಮಟಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಓಂ ಕಡಲತೀರವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಳಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಜೀವಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮೃತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.
ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದರು.