ETV Bharat / state

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 154 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ: ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 154 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 54 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CASES AGAINST EXCISE OFFICIALS
ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 8:23 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 154 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 54 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿವೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗುರಿ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 158 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 54 ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 85 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ (ETV Bharat)

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ದಂಡನಾವಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಹ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನರೇಗಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿವೇಶನಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಎಲ್ 7 ಪರವಾನಗಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಮುಂಚೆ 16 ಟೇಬಲ್​​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು‌. ಈಗ ಅದನ್ನು 7 ಟೇಬಲ್​​ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.‌ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಹಿಂದಿನ ಸಚಿವರ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಚಿವನಾಗಿ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದರು.

ಸನ್ನದು ನವೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲದೇ 14,101 ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 14,101 ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ನದು ಅವಧಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನವೀಕರಣ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

33,371 ಕೋಟಿ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2025ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 33,371.47 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 3,910.87 ಕೋಟಿಗಳು ಅಂದರೆ 13.72 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಒಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ 4 ಅಬಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ 34 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳ (ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ) ನಿಯಮಗಳು 2025ನ್ನು 14.05.2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು 679 ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಗಳನ್ನು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 3,293 ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಪೈಕಿ ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ 2,957 ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Last Updated : February 10, 2026 at 9:00 PM IST

TAGGED:

EXCISE DEPARTMENT
BENGALURU
MINISTER R B THIMMAPURA
ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
CASES AGAINST EXCISE OFFICIALS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.