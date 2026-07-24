ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್' ಕ್ರಾಂತಿ: ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್!
ಈ ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್ ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಪುದು ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 12:42 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (SUIET) ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವೊಂದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ರೋಬೋಟ್ 'ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್' (SRINIBOT) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು 5 ಅಡಿಯ 'ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್'!: ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ: ರೋಬೋಟ್ನ ಹೊರಕವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುಂದರ ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11.6 ಇಂಚಿನ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ (Face Recognition): ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಿ, "ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ" ಎಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧ್ವನಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲ: ಈ ರೋಬೋಟ್ ಬಳಿ ನೀವು ಮುಖತಃ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜೊತೆ ನೇರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾಲೇಜು ರಿಸರ್ಚ್ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ, ರೋಬೋಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆದು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸತತ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ?: ಈ ರೋಬೋಟ್ ಕೇವಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಹೊಟೇಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಸಮರ್ಥ್ ನಾಗನೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಮೂರು ಜನರ ತಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡಿ ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ರೋಬೋಟ್ 'ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್' ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದ ಜೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಕೇತ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್, ಫೀಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಅಖಿಲ್ ಕೆ. ಪಿ. ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ 'ಶ್ರೀನಿಬೋಟ್', ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
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