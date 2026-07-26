ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಜರ್: 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ಪ!
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಗೈರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ನೂರುಲ್ಲಾ.ಡಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 26, 2026 at 6:13 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಯಪ್ಪ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಯ ಸುತ್ತು ಹಾಕುವುದೇ ಇವರ ಕಾಯಕ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿನ ಗುರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಯಪ್ಪ ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಜರಾತಿ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅತಂಹವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಟ್ಟು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆನ್ನು, ನೋಟ್ಬುಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹೊಲಿಸಿಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಕ: ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್ನು, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹೊಲಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹೊಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವ ಎರಡ್ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಜಯಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮಾಡಲು ಇವರು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೈರಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ: ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬುದು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ. ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಇಒ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಆಯುಕ್ತರು ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತೇವೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಗೀಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು 16 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಇಒ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಶಿಕ್ಷಕ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಗುರುಬಸವಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಯಶವಂತ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇಂದು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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