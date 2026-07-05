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ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಬೃಹತ್ ಹುಣಸೆಮರ: ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್​ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಮರವೊಂದು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.

A TAMARIND TREE FALLS
ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಹುಣಸೆಮರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 5, 2026 at 2:28 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಭಾಗದ ಉಪ್ಪಾರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಮರವೊಂದು ಬುಡಸಮೇತ ಧರೆಗುರುಳಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮರದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಅನಿಲ್ ಮುಟ್ಟೇಕರ್, ಆನಂದ ಭದ್ವಾಂಕರ್, ಏಕನಾಥ ಭದ್ವಾಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಗೋರ್ಲೆ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಬರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್​ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಮರ ಧರೆಗುರುಳಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬೃಹತ್ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇರಲು ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸದ್ಯ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಾರು: ಮರ ಬೀಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದೆವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಬಡವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗಾದ ನಷ್ಟ ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರದಿಂದ ಕುಂದಾ ನಗರಿಯ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ವಡಗಾವಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ, ಹನುಮಾನ್​ ನಗರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಫುಲ್ ವೈರಲ್: ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ

TAGGED:

BELAGAVI
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಹುಣಸೆಮರ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
A TAMARIND TREE FALLS

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