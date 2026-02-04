ETV Bharat / state

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಅನ್ನೇ ಮಣಿಸಿದ್ರು ಅರುಣಕುಮಾರ್​; 'ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​' ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗೆಳೆಯರ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನಿಂದ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದು 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಹುಟುಹಾಕಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು..

A T ARUNKUMAR CONQUERS CANCER
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಅರುಣಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೌದು, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎ.ಟಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಕ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎದೆಗುಂದದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಹೌದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 'ಗೆಳೆಯರು' ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 'ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ' ಆರಂಭಿಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​' ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗೆಳೆಯರ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನಿಂದ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಎ.ಟಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರದಿರಲಿ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ‌ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನೀತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರು ನಿರಂತವಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಡಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WORLD CANCER DAY 2026
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಚಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ ಪಿವಿ(ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೊರಗಡೆ 4000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ದರ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹1350ಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯರಿ - ಅರುಣ್: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ "ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುವ ತನಕ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ‌. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯರಿ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಮೆಮೋಗ್ರಫಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಬೇಗ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

WORLD CANCER DAY 2026
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)

ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ನಾನು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೆದರಬಾರದು, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆದರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಔಷಧವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುವ ತನಕ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.‌

WORLD CANCER DAY 2026
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಹೊರಬರುವ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಕ್ಕರಿಸಿತ್ತು-ಅರುಣ್: "ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರುವ ವೇಳೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಎದೆಗುಂದದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಕಿಮೊಥೆರಪಿ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಹೆದರಬಾರದು. ಆಗ ಊಟ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ, ಆತ್ಮ ಬಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಆಕಾಶವೇ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂಕಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಸುನೀಲ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದವರು ಸಂಬಂಧಕರು, ಗೆಳೆಯರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅ ಯಮ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವೆ, ಔಷಧ ಇದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಯಾರೂ ಹೆದರಬೇಡಿ" ಎಂದು ಎ.ಟಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

WORLD CANCER DAY 2026
ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಆಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ಗೆಳೆಯರು ಟ್ರಸ್ಟ್' ಆರಂಭ: "ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 'ಗೆಳೆಯರು' ಎಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಇದಲ್ಲದೆ 'ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ‌. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಎಲ್ರೀಗು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇನ್ನು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ಫಂಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಿಎಂ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಿಂದ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ" ಎಂದು ಇರುವ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

WORLD CANCER DAY 2026
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗು ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ಸುನೀಲ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರು ಅನ್ನೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
WORLD CANCER DAY 2026
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)
200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಉಚಿತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯೋಜನೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನಿತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ, ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೀಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯತನಕ 200 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಳ್ಳಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

