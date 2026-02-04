ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೇ ಮಣಿಸಿದ್ರು ಅರುಣಕುಮಾರ್; 'ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗೆಳೆಯರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದು 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಹುಟುಹಾಕಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು..
Published : February 4, 2026 at 8:54 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೌದು, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎ.ಟಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಕ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎದೆಗುಂದದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಹೌದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 'ಗೆಳೆಯರು' ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 'ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ' ಆರಂಭಿಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನೀತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ ಅವರು ನಿರಂತವಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಡಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಚಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ ಪಿವಿ(ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೊರಗಡೆ 4000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ದರ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹1350ಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯರಿ - ಅರುಣ್: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ "ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುವ ತನಕ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯರಿ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಮೆಮೋಗ್ರಫಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಬೇಗ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ನಾನು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೆದರಬಾರದು, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆದರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಔಷಧವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುವ ತನಕ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂಕಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಸುನೀಲ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದವರು ಸಂಬಂಧಕರು, ಗೆಳೆಯರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅ ಯಮ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವೆ, ಔಷಧ ಇದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಯಾರೂ ಹೆದರಬೇಡಿ" ಎಂದು ಎ.ಟಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ಫಂಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಿಎಂ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಿಂದ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ" ಎಂದು ಇರುವ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
