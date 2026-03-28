ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಂದೆ ಸಾವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಬಿಇಓ ಮವೊಲಿಕೆಯ ನಂತರ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಶನಿವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
Published : March 28, 2026 at 10:49 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಇಓ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮನವೊಲಿಸಿ, ಶನಿವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾಲೂಕು ದ್ಯಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀತಂ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಇಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ದಿನವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ: ದ್ಯಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀತಂ ಮಂಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಂ ತಂದೆ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್27) ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೀತಂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನು. ಈ ವಿಷಯ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದಾನ ಶೀಲ ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಇಓ ಮನವೊಲಿಕೆ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರ್: ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದ್ಯಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀತಂ ಮನೆಗೆ ಬಿಇಓ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ರೀತಂ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಪ್ರೀತಂನನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಯನೂರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಇಓ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗೋಪಾಲ್, ಸೂಡೂರು ಶಿವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಇಓ ರಮೇಶ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮಗೂ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಆತನ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಆತ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಓ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಡಿಡಿಪಿಐ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
