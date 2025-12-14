ದಾವಣಗೆರೆ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂತು ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧ: ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನರು
ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಫೋಟದ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ಧದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 14, 2025 at 8:13 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧವೊಂದು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಊರುಗಳ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾದ ಘಟನೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲರಾಮಪುರ, ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಣಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 13) ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ರೀತಿ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಗರಬಡಿದವರಂತೆ ನಿಂತು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್: ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜಗಳೂರು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಮಾದರಿಯ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟದ ಮಾದರಿಯ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾದ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ 67 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ಕಳವು; 51 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು