ದಾವಣಗೆರೆ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂತು ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧ: ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಫೋಟದ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ಧದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A STRANGE SOUNDS DISTURBS PEOPLE
ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಜನರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 8:13 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧವೊಂದು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಊರುಗಳ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾದ ಘಟನೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲರಾಮಪುರ, ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಣಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್​ 13) ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ರೀತಿ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ‌. ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಗರಬಡಿದವರಂತೆ ನಿಂತು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

VILLAGE PEOPLE GET SCARED
ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ‌ನಡೆಸಿದರು.

VILLAGE PEOPLE GET SCARED
ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್:​ ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜಗಳೂರು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಮಾದರಿಯ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟದ ಮಾದರಿಯ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾದ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.

VILLAGE PEOPLE GET SCARED
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಬ್ಧದ ಅನುಭವ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ (ETV Bharat)

