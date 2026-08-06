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'ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ': ಇದು ಕರುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆ

ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ (ಆಟಿ) ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ. ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ವೇಷಧಾರಿ
ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ವೇಷಧಾರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 8:56 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 9:06 PM IST

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ಕಡಬ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸುರಿಯುವ ಜಡಿಮಳೆ, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ-ತೋಡುಗಳು, ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗದ್ದೆಗಳು, ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಏಡಿಗಳು, ಈ ಸಮಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಎಲೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಣ.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಹಿರಿಯರ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕುಣಿದು ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದನೇ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ.

ಯಾರೀ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ?: ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಕೇವಲ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಬದುಕು, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ನಂಬಿಕೆ: ಆಟಿ ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾಲವೆಂದು ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ "ವಿಪತ್ತುಗಳ ತಿಂಗಳು" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಣಿದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

ಆಟಿ ಮಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ
ಆಟಿ ಮಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ (ETV Bharat)

ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣ: ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ವೇಷಭೂಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಉಡುಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ, ಮೈಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ, ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೋಪಿ, ಕಾಡು ಹೂಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆಂಜನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳು. ಕಳೆಂಜನೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಗರಿಯ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಂಬರ (ಚರ್ಮದ ವಾದ್ಯ) ಬಾರಿಸುವ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದಾನದಲ್ಲೂ ಅಡಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿ, ರೋಗ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಣಿದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮನೆಮಂದಿ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದಾನವಲ್ಲ, ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿನ ಮಳೆಯ ಹಬ್ಬ: ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ, ಪತ್ರೊಡೆ, ಹಲಸಿನ ಗಟ್ಟಿಯ ಸವಿರುಚಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ರಜೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಣಿದು ಬರುವ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಆಗಮನವೇ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕುಣಿತ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತವೆ.

ಪರಂಪರೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲು: ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಪದ ಕಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನಂತಹ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಂಪರಾಗತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕು- ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ: "ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಲೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆಂಜನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆಂಜನ ಆಗಮನದಿಂದ ರೋಗ-ರುಜಿನ ದೂರವಾಗಿ, ಮನೆ-ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜದ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳೇ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ".

ಆಟಿ ಮಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ
ಆಟಿ ಮಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ (ETV Bharat)

ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಭಕ್ತಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜದಂತಹ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಟಿ ಕಳೆಂಜದಂತಹ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ.

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Last Updated : August 6, 2026 at 9:06 PM IST

TAGGED:

ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ
DAKSHINA KANNADA
ಆಟಿ ತಿಂಗಳು
COASTAL DISTRICTS OF KARNATAKA
AATI KALENJA

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