ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ಭೀಕರ ಬರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ: 5 ರೂ.ಗೆ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಮರೇನಹಳ್ಳಿ' ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ನೀರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 2:01 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀರು ಪಡೆಯುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಬರಿದಾದ ಬೋರ್ವೆಲ್, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ನೀರು: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಗೋಳು ಕೇಳವವರಾರು ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರಿದಾಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ನೀರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಷ್ಟು ನೀರೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧರು ಎನ್ನದೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ನೀರು ಬಳಸಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಕ್ಕೊರಲ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೆಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು: ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಚಿಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀರು ಪಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾದರೂ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಬರ, ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ.
1 ಕೊಡಕ್ಕೆ ಐದು ರೂ., ನೀರು ಖರೀದಿಗೆ 50 ರೂ. ಎತ್ತಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಶರಣಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "3-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 10 ಕೊಡ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 10 ಕೊಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನ, ನೀರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೇಕು. ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡದಂತೆ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿತ್ಯ 5-10 ಕೊಡ ನೀರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು. ದಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಡಿ ಆ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6 ಕೊಡ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕು. ದಿನಾಲೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 900-1500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ: ನಾಗಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ವಿಪರೀತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹತ್ತು ಕೊಡ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದು ಎಂಥ ನೀರು ತರುತ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜಗಳೂರಿನಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಲು ಐದ ಹತ್ತು ಕೊಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೀರು ಬಂದಾಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಬೇಕು. ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ಭರವಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಜಗಳೂರಿಂದ ಬರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೂ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವರ ಬಳಿ ನೀರು ಖರೀದಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತಹ ನೀರು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೋರ್ ಕೊರೆಯಲು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ: ಜಗಳೂರು ತಾಪಂ ಇಒ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮರೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಜಮ್ಮಾಪುರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆಸಿ ನೀರು ತಂದಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರೂ ನಾವು ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬಳಸಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 60 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೊಡುವ ನೀರು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಹೋದರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೊರೆಯಲು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರು ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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