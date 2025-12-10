ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀತಿ ಬೇಕಿದೆ; ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಸಡಿಲೀಕರಣ ಉತ್ತಮ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ETV Bharat / state

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಾರ್​ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಯರ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
Published : December 10, 2025 at 7:28 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀತಿ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್‌ ಬಾಬು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್‌ ಬಾಬು ಅವರು ಆನ್​ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್‌.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಏಳೆಂಟು ಬಾಟಲ್​ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟಲ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಮೆಜಾನ್‌, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತರಕಾರಿ, ಮಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳೇ ಲಿಕ್ಕರ್‌ ಶಾಪ್​ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮದ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿದೆ?. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರು.

ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಯರ್​ ಮಾರಾಟ: ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಾರ್​ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಯರ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿಯೇನೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ; ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 721 ಅಬಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 491 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 448 ಜನರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 641 ಲೀ. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 16 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, 12.69 ಲಕ್ಷ ರು. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಮದ್ಯ ಮಾರಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇನಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ಆದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

