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ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಬೇಸರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ಸಿಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಾಗಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

File Photo
ಎ ಎಸ್​ ಪೊನ್ನಣ್ಣ - ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 3:42 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮವದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಸಿಎಂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಲವು ಶಾಸಕರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪಕ್ಷ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು. ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಡಗು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎ ಎಸ್​ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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