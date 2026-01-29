ETV Bharat / state

ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

a-resolution-will-be-sent-to-retain-the-name-mnrega-dk-shivakumar
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು‌‌. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ‌ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಸಿದಿದೆ‌. ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ‌‌. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದರು‌. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಜೀ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು‌. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಗಾಂಧಿಜೀ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದವರು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಇರುವಾಗ ಕೆಲಸ‌ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಮೊದಲು ಗಾಂಧಿಜೀ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರು ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಜಾರ್ಜ್ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೇವಲ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು . ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೂದು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

400 ಕೋಟಿ ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದವರ ಬಳಿಯೇ ಸಿಬಿಐ ಇದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ನಾ‌ಡಿದ್ದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕುರಿತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದ ವರೆಗೂ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.‌

ಬಹಳ ದಿನದ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. 37 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ‌ ನಡೆಯತ್ತಿದೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಕನಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಧಿವೇಶನದ ನಡುವೆ ಬಂದಿದ್ದೆನೆ. ಕನಕೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಶೇಚವಾಗಿ‌ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನೆಗೊಂದು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 73 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌‌. 11 ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಂದವರು ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು; ನೀವೇ 2.5 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು: ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಫೆ.4ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಮೂರು ದಿನ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ

TAGGED:

DK SHIVAKUMAR
RESOLUTION WILL BE SENT
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ
SHIVAMOGGA
RETAIN THE NAME MNREGA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.