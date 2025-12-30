ಬೆಳಗಾವಿಗೆ 2025 ಸಿಹಿ-ಕಹಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ: ಕೆಲವು ಹೆಮ್ಮೆ, ಹಲವು ಬೇನೆ
2025ರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ.
Published : December 30, 2025 at 11:47 AM IST
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. 2026ನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತವಾದರೆ, ಹಲವು ನೋವು ನೀಡಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಿಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ದಿನಗಳು ಉರುಳುತ್ತವೆ. ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷಗಳೇ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಾಣಿಯಂತೆ ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು-ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು. ಯಾವುದನ್ನೂ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಪತ್ತು, ಅಪಮೃತ್ಯು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೊಸೆ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸೊಸೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಅಭಿಮಾನಪಟ್ಟರು. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಪತಿ ಕರ್ನಲ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದವರು. ಕೊಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾ ಮಾವ ಗೌಸಸಾಬ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಾ ಫಸ್ಟ್: 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಪಡೆರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,500 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅ.30ರಿಂದ ನ.8ರವರೆಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಗಲಿರುಳು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮುಂದೆ ಮುಂಡಿಯೂರಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 3,300 ರೂ. ದರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ಹೋರಾಟ ಜನಾಂದೋಲನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಕೆಎಲ್ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಜ.4ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಕೆಎಲ್ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾ.ಸಂಪತಕುಮಾರ ಶಿವಣಗಿ ಎಂಬ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ 8 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಯಿತು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಅಥಣಿಯವರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ 'ಡಾ.ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್ ಶಿವಣಗಿ ಲೇನ್' ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ.
ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಜ.21ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1924ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ‘ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ’ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 13 ಜನ ಸಾವು: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ಜ.29ರಂದು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೂವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ತೆರಳಿದವರಲ್ಲಿ ಫೆ.24ರಂದು ಜೀಪ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 13 ಮಂದಿ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕರಾಳ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
31 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತರಾಮನ ಹಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಗಳಲೆ ರೋಗ (ಇಂಡೀಡ್ ಹೆಮರೈಸಿಕ್ ಸೆಪ್ಟೀಸಿಮಿಯಾ– ಎಚ್.ಎಸ್) ದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವು. ನ.13ರಂದು 8, ನ.15ರಂದು 20 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನ.18ರವರೆಗೆ ಸರಣಿಯಂತೆ 31 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಉಳಿದ 7 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು.
ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ನ.25ರಂದು ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ರಾಮದುರ್ಗದ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಜನರು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಡಿ.5ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರಗೋಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಾಲಿಮಠ ಅವರು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅತೀವ ದುಃಖ ತಂದಿತು.
ಎಎಸ್ಪಿಯತ್ತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಸಿಎಂ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಧಾರವಾಡ ಎಎಸ್ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಭರಮಣಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದರು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಪಿಯಾಗಿ ಬರಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿತು.
ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೆಇಬಿ ಚುನಾವಣೆ: ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಕತ್ತಿ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 15 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿತ್ತು.
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೈ ಮೇಲು: ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. 16 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 13ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿತು. ಆದರೆ, 9ನೇ ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಇನ್ನು, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಯುವ ಕುಡಿಗಳಾದ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅಮರನಾಥ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಣದಿಂದಲೇ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಹೋದರ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಗೆದ್ದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಹೋದವರು ಮಸಣ ಸೇರಿದರು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಂಧದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಂಗುರ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಡಾದ ವೇಳಾಗರ ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿದರು. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಂಡಾ ಗ್ರಾಮದವರು, ಒಬ್ಬರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣದವರು, ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇವರು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್ ಬಯಲಿಗೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 33 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಡೆಯಿತು ಅಧಿವೇಶನ: ಡಿ.8ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಕೇವಲ ಉ.ಕ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿಕೃತ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಘೋಷಣೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಉ.ಕ.ಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 10 ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೋಟಿ, ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಶಾಲೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ: ಡಿ.29ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಥಾಣೇದಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: