ಮಾತಿಲ್ಲ, ಕಥೆಯಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ! ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ!

ವಧು-ವರನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಜೋಡಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

RARE WEDDING
ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ (ETV Bharat)
Published : February 8, 2026 at 7:02 AM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮಾತು ಬಾರದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳದ ಯುವಕ - ಯುವತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫೆ.06ರಂದು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರದ ಎ.ವಿ.ಎಸ್.ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ನವಜೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕೆ.ಹೆಚ್​.ರಂಗನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕಲಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ವೆಂಕಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಡಿ.ಬಿ.ರವಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳು.

ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೋಷಕರು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೀದರ್​​ವರೆಗಿನ ಗೆಳೆಯರು, ಗೆಳತಿಯರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಗ ಮತ್ತು ಕಿವುಡರು, ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಜೋಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

A rare wedding in Ballari
ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ (ETV Bharat)

ಕೀರ್ತನಾ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಈಕೆಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಓಡಾಡಿದೆವು. ಯಾವುದೂ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಕೆಯೇ ಹೇಳಿದಳು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಸಹ ಮಾಡಿದಳು. ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನಂತಹ ಹುಡುಗನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. - ಶಾಂತಾ, ಕೀರ್ತನಾ ತಾಯಿ

ನನಗೆ ವೆಂಕಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾದ ವೆಂಕಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಸಹ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇವರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. - ರಂಗನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತಂದೆ

