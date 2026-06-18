ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಡು ಮೊಲ ನುಂಗಿ ಚಲಿಸಲಾಗದೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ
ಕಾಡು ಮೊಲ ನುಂಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಉರಗ ತಜ್ಞ ರಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು.
Published : June 18, 2026 at 1:53 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ದಾರಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮರದ ಬುಡದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ಡ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವವನ್ನು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು 5.5 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಡು ಮೊಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ತೆವಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡದ ಪಕ್ಕದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು, ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಗ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕಳಸದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೆಬ್ಬಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ವಿನೋದ್ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಡು ಮೊಲವನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಆಗದೆ, ಹಿಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಕಳಸ ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ವಿನೋದ್ ಅವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 5.5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಒಂದು ಕಾಡು ಮೊಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಮಲಗಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕುದುರೆಮುಖ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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