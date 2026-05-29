ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ‘ಮಾಯಾ’ ಮಾವು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು: ಆರೋಗ್ಯದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಕ ವಾಸು ಚಾಲನೆ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂಲದ ‘ಮಾಯಾ’ ಎಂಬ ಮಾವಿನ ತಳಿಯನ್ನು ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 29, 2026 at 5:53 PM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂಲದ ‘ಮಾಯಾ’ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾವಿನ ತಳಿಯನ್ನು ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಬಿ.ಸಿ. ವಾಸು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ತಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವಾಸು ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮಲ್ಗೋವಾ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ತಳಿಯ ಮರಗಳೂ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ತೋಟದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಸು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ. ಇದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳತ್ತ ಸೆಳೆದಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ‘ಮಾಯಾ’ ತಳಿಯನ್ನು ತಂದು ನೆಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಐದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮಾಯಾ ಮಾವು (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಆ ಗಿಡಗಳು ಫಲ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೂ, ‘ಮಾಯಾ’ ತಳಿಯ ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾಯಿ ರುಚಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಶ. “ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಸದಾ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಈ ಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು” ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಏನಾದರೂ ದೊರಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆಶಯ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸು ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ತಳಿಗಳು, ಲಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಸಿಬಿ, ನೆರಳೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ತೋಟವೇ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ.

ಮಾಯಾ ತಳಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು “ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್” ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡದ ತುದಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವ ಐದು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಗಿಡ ಫಲ ನೀಡಲು ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ, ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅನುಭವ.

ರಾಮನಗರದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ‘ಮಾಯಾ’ ತಳಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾಸು ಅವರು ಈ ತಳಿಯ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

“ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನಗಿದೆ. ‘ಮಾಯಾ’ ತಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತಿನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಬಿ.ಸಿ. ವಾಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮನಗರದ ಈ ಕೃಷಿಕ ಈಗ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ‘ಮಾಯಾ’ ಮಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

