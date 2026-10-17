ದಸರಾ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿ.ಸಿ. ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ದಸರಾ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಟಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : October 17, 2026 at 10:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜು ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಏಕಾಏಕಿ ಟಿ.ಸಿ. ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಕೋಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ದಸರಾ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ 15ರಿಂದ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ರಜೆ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಐ.ಡಿ. ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿಲ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಂಜೆವರೆಗೂ ತಿನ್ನಲೂ ಊಟ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ನೀಡಿದೆ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ರಜೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟಿ.ಸಿ. ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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