ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹35 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ಯುವತಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್!
ನಾಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ಯುವತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 5, 2026 at 8:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈವಾಹಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಆತನಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗಿನಾಳ ಎಂಬವರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಈತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಿಜ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ಅನಿಲ್ಗೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಎಂಬವರು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿನಿಮಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಳೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಕ್ರಮೇಣ ಮನೆಯವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ತಾನು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಲುಮಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಒಪ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನಿಲ್, ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ವಂಚಕಿ ನೀಡಿದ್ದ ಲುಮಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ 77 ಸಾವಿರ ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲಾಭದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ 30 ಸಾವಿರ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಳು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಾಭದ ಹಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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