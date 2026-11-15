ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೂ ಹೆತ್ತವರು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು: ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ದಂಪತಿಯ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು!
ಮಕ್ಕಳ ದುಡಿಮೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗದೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಬದುಕಿನ ಬಲ ಎಂಬತೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಂಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 15, 2026 at 4:47 PM IST
ಹಾಸನ: ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್… ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೈಹಿಡಿದು ಸಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಒಪ್ಪದ ಹೆತ್ತವರು. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದುಡಿಮೆಯನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಕಥೆಯಿದು.
ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದಂಪತಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೇ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು..? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಆ ದಂಪತಿಯಾದರೂ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತನೆ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ (70) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (63) ಇವರೇ ಈ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿನ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ವಯೋವೃದ್ದ ದಂಪತಿ. ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಕರಿಬೇವು, ನಿಂಬೆ, ಸಪೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದು ಗ್ರಾಹಜರ ಎದುರೇ ತಾಜಾ ಹಾಲು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೂ.20 ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೂ.15 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ, ಐಸ್ ಬೆರೆಸದೆ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಲು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಲು ನೀಡುವುದೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರೂ.30ರಿಂದ 35ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾಜಾ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರೆದು ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದೇ ಸಂತೋಷ. ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ.
ಇನ್ನು ಪತ್ನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಪತಿಯ ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಸ್ಪಲ್ಪಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪು-ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50ರಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಂಪತಿ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನುಮಂತೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು. ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಊರೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಹಂಗಿನ ಅರಮನೆಗಿಂತ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ, "ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ರೈತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 500 ರಿಂದ 600 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಅರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಇದೆ. ಬೇಸರವಾದಾಗ, ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಈ ದಂಪತಿ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 70 ದಾಟಿದರೂ ದುಡಿಮೆಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡದೆ, ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿ, ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಜೀವನೋಪಾಯವಲ್ಲ; ಅದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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