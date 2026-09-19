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ಪಾಪರ್ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಶುಲ್ಕ': ಲೂಟಿಗೆ ಹೊಸ ಅಡ್ಡದಾರಿ, ಆದೇಶ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹ

ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು 'ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಶುಲ್ಕ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್​ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಲೂಟಿಗೆ ಹೊಸ ಅಡ್ಡದಾರಿ, ಆದೇಶ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 7:18 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ತೆರಿಗೆ, ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಶುಲ್ಕ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ. ಪಾಪರ್ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಶುಲ್ಕ' ಲೂಟಿಗೆ ಹೊಸ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಖಾತಾ ಸೇವೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಖರ್ಚನ್ನೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ಜೇಬಿನಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ವಿನೂತನ ಹಗಲು ದರೋಡೆ, ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು 'ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಶುಲ್ಕ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಉಚಿತಗಳ ನಾಟಕವಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ನಾಗರಿಕರ ಜೇಬಿನಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ₹200 ರಿಂದ ₹1,000, ಇ-ಖಾತಾ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ₹400, ಬಿ-ಖಾತಾದಿಂದ ಎ-ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ₹2,000 ರಿಂದ ₹10,000, ಹೊಸ ಖಾತಾ ನೋಂದಣಿಗೆ ₹2,000 ರಿಂದ ₹10,000, ಲೇಔಟ್ ಖಾತಾ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ₹10,000, ಇ-ಖಾತಾದ ಮರು-ವಿತರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ₹50 ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್​ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಆಡಳಿತ?. ನಿಮ್ಮ 'ಪಾಪರ್ ಸರ್ಕಾರ' ನಡೆಸಲು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತ ಎಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದೇ ಹೊರತು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದೋಚುವುದಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ 'ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಸೂಲಿ ಶುಲ್ಕ' ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SOFTWARE FEES
ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಶುಲ್ಕ
ಆದೇಶ ವಾಪಸ್​ಗೆ ಅಶೋಕ್​ ಆಗ್ರಹ
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