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ಹಾವೇರಿ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ; ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​- ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಶುರುವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಅದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

MURDER CASE
ಕೊಲೆಯಾದ ಶಿವಾಜಪ್ಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 10:09 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವಕನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 55 ವರ್ಷದ ಶಿವಾಜಪ್ಪ ಬೈರೋಜಿಯವರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಪ್ಪನ ಮಗ 30 ವರ್ಷದ ಭರತ್ ಬೈರೋಜಿಯವರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭರತನನ್ನು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸೀಮ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಭರತ್ ಅಂಗಡಿಗೆ‌ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರು‌ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು‌ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸೀಮ್​ ಮುಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭರತ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಶಿವಾಜಪ್ಪನ ಎದೆಗೆ ಒದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಶಿವಾಜಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ₹500 ಎಂದು ಯುವಕ ವಾಸೀಮ್​ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ₹100 ಮಾತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೃತ ಶಿವಾಜಪ್ಪನ ಮಗ ಭರತ್​ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಭರತ್​ ತಂದೆ ಮೇಲೆ‌ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಶಿವಾಜಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್​ ಐಆರ್​ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಳ್ಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾರ್ಟಮ್​ ಆದ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​ ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾಸೀಮ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸರ್ಪರಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಾದಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಶಿರಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ‌ ಬಂಧನಕ್ಕೆ‌ ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಪ್ಪ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಾಜಪ್ಪನ ಮಗ ಭರತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ವೇಳೆ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ, 8 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ; 26 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್

TAGGED:

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ
HAVERI
ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ
MURDER CASE

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