ಬೆಳಗಾವಿಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸಮಾಜಸೇವಕರು!
ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಂದು ನೋಡದ ಮಕ್ಕಳು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆ ವೃದ್ಧೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 21, 2026 at 7:50 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ', ಅಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಹೊತ್ತ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತಾಯಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು: ಹೌದು, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿ, ಸಲುಹಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು ಆ ಮಕ್ಕಳು. ಕೊನೆಗೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹೆತ್ತವ್ವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಆ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ..
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗೆ ಎಂಥವರ ಕರುಳು ಕೂಡ ಚುರ್ರ ಎನ್ನಿಸಿದೆ ಇರದು. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಾ ಧಾಮನೆ(66) ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಹುನಗರದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ತಕ್ಷಣ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀವೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜಸೇವಕರ ಮೊರೆಹೋದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಗರಸೇವಕ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವಕ ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು, ಮೃತ ವೃದ್ಧೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸದಾಶಿವನಗರದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಪ್ಪುಗೋಳ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಸ್ಸಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಆರೈಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆತ್ತವ್ವನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೂ ಫಲ ಏನು? ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತಾ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ವೃದ್ಧೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಆ ನಾಲ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಗರಸೇವಕ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಾವೇ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ತಾಯಿ ಋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
