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ಕೋಲಾರ: ಕೂಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕೊಲೆಗೈದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ

ಕೂಲಿಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

MURDER CASE
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 8:09 AM IST

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ಕೋಲಾರ : ಕೂಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಸಂತಪ್ಪ (45) ಎಂಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಯಾದ ವಸಂತಪ್ಪ ಅವರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಂಜಿ ಬಳಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಂಜಿ, ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಸಂತಪ್ಪ ಕುಡಿಯಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಎಂಬುವರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ತಿರುಗಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಸಂತಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆಗ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಂಜಿ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಸಂತಪ್ಪನಿಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕೂಲಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಂಜಿ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಎಸ್ ಪಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್, ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಮನಿಷಾ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MURDER
KOLAR
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ
MURDER CASE

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