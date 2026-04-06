ನಿತ್ಯವೂ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ: 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯ
ಗಂಗಾವತಿಯ ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 6, 2026 at 7:44 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು - ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಯನಗರದ ಶಾರದಮ್ಮ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದುವರೆಗೆ ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಜೋಳ-ಅಕ್ಕಿ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಚಪಾತಿ, ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ-ಚಪಾತಿ, ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಸಾಕು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾರಿವಾಳ-ಕಾಗೆಗಳು ಇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾರದಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಗೆ-ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್, ಇದುವರೆಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ: ಗಂಗಾವತಿಯ ಗಣೇಶ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್, ವಾರದ ಏಳು ದಿನವೂ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಗಂಗಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಾದ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ, ಋಷಮುಖ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತು ಕೆಜಿಯ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾಲೂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅರಸಿಕೊಂಡು 1994ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಚಪಾತಿ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಶಕ್ತ, ಅಂಗ ಊನವಾದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ನಮ್ಕೀನ್ (ಮಿಕ್ಚರ್), ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಜೋಳ, ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾತನ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆಕಳಿಗೆ ಚಪಾತಿ-ಬೆಲ್ಲ ತಿನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಶ್ರಮ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 150 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
